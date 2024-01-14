【全程影音】侯康桃園造勢！嗆賴清德喊「這句」無資格選總統 韓國瑜「神比喻」：集中選票政黨輪替 @ChinaTimes

2024總統大選在藍綠白三腳督情形下，民眾黨候選人柯文哲雖拿下369萬0466票，最終仍未如願當選。針對此結果，許多人紛紛想起高雄市前市長韓國瑜「空氣槍說」，讚他真的是先知。

韓國瑜6日曾在桃園造勢場合助講時提到，支持柯文哲不是好不好的問題，而是贏不贏的問題，並進一步舉例，現在只要一瓶礦泉水，侯友宜與趙少康就會活過來、贏得選舉，結果一桶桶的水往柯文哲那邊倒，但重點是不會贏，呼籲柯文哲支持者把選票留給侯友宜與趙少康。

不僅如此，韓國瑜更提到，所有的槍有2種，一種是在運動比賽「碰」一聲，選手開始往前跑，聲音很大，但沒有殺傷力；另一種是狙擊槍，沒有聲音，卻可以直接打到敵人心臟；柯文哲在這場選舉就是空氣槍，非常熱鬧，但不會贏。

而總統大選結果在昨（13）日揭曉，柯文哲雖拿下369萬0466票，卻仍無法獲勝，使不少網友紛紛想起韓國瑜上述說的話，並紛紛表示，「韓國瑜真的是未卜先知，是有前瞻性的政治家」、「突然覺得韓國瑜講的這段完全命中」、「老韓的政治敏感度是很準的」、「真正的先知韓國瑜」、「韓總是先知，因為他自己經歷過」、「韓國瑜真的是先知，可惜沒能改變台灣人民的命運」。