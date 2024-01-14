台中市西區一名72歲曾姓婦人，日前進入美日百貨店內，趁店內人員無法注意時，竟拿了60元的商品放入隨身包內，並想藉著人潮擁擠，店家生意繁忙之際，未經結帳便想蒙混過關離去，所幸眼尖的店員早已觀察到這一切，立即通報警方到場逮人。

據了解，今年1月2日上午10時許，曾婦竊取架上的杯蓋、掛勾、長尾夾等生活用品，隨即藏進自己的隨身包包內，原本想人多時趁隙落跑，孰不知眼尖的店員早已注意到她。

當她行竊後，店員便質問是否藏有未結帳的商品，曾婦見事跡敗露，才辯稱忘記帶錢包，也沒辦法通知親友前來付款，店員見曾婦無法付錢，立即通報第一警分局公益派出所員警到場，警員黃浩璁、潘國光到場後，確認曾婦犯行並隨即逮捕。

曾婦表示，自己患有帕金森氏症，導致記憶力不好，時常會忘了自己做了什麼事，雖然得手商品價值金額不高，但已造成商家困擾，對此感到後悔；全案詢後依法移送台中地檢察署偵辦。

第一分局分局長吳燕山在此呼籲，民眾切勿以身試法，本分局秉持「有案必破，且要快破」之決心，對於不法情事絕不寬待，務必將不法份子繩之以法，以維市民安全。