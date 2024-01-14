民進黨總統候選人賴清德這次以558萬6019票拿下總統大位，得票率僅4成，國民黨總統候選人侯友宜拿下467萬1021票，民眾黨總統候選人柯文哲為369萬466票。前立委蔡正元昨（13）日在中天《2024總統及立委開票特別報導》中分析，侯跟柯兩個人選票加起來836萬票，比4年前的總統蔡英文還要多，但不幸的是，藍白不合。

蔡正元談到，侯友宜跟柯文哲兩個人選票加起來836萬票，比4年前的蔡英文還要多，這就是現實，賴清德有什麼好跩？不幸的是，藍白不合，口口聲聲說心中有人民、土地，就是不願意合，聽了他也很生氣；至於有人講說選輸了不要檢討，蔡直言，「不要檢討，下次國民黨照常失敗，必須面對這個問題」。

蔡正元認為，不能畫大餅給老百姓、騙選民，要客觀看自己狀況，未來藍白能從正副院長合作起、各個召委、重大議題合作，給民進黨很大壓力，4年後也許藍白合作還有勝選希望，而柯文哲也別想說4年後一個人選就能上，除非到時國民黨推不出人，或是推出比他差的人。

不過，蔡正元直言，「我敢直接了當斷定，4年後國民黨推出的人不會比柯文哲差，也一定比侯友宜強，很多話不要想的太早，還是務實一點，先把明天的事做好，暫時不要管4年後要做什麼，這比較實際」。