2024總統大選由民進黨候選人賴清德以4成得票拿下總統大位，而民眾黨候選人柯文哲則位居第三名。有網友推測，照過去模式，下屆2028總統大選可能是老二和老三合作，再度藍白合，而國民黨很可能推台中市長盧秀燕出馬，好奇會是「盧柯配還是柯盧配」，不過大家反點名同樣是國民黨籍的台北市長蔣萬安，直指他才是救星。

一名網友在PTT政黑板發文，這次總統大選是民進黨候選人賴清德勝出，依照2000-2004的狀況，當時國民黨的連戰與親民黨的宋楚瑜聯合，搭檔選2004總統，猜測2028總統大選老二會跟老三合作，而下次KMT（國民黨）應該就是盧秀燕出來選了，到時候會是「盧柯配」還是「柯盧配」？大家怎麼看。

話題一出後，引發網友熱議「肯定盧柯的啦」、「盧不可能副」、「下次應該是盧，她沒落跑，看這次投票台中人也挺她有底氣，阿北要拚輪替只有當她副手」。

但也有許多人點名台北市長蔣萬安，「蔣萬安啊，馬英九傳人，國民黨救星」、「蔣萬安一定要出來選總統」、「柯蔣配吧，看要讓幾%」；不過也有人表示「桃園這次民進黨都沒了，蘆政配也可以？」