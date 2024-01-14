CNN報導民進黨總統候選人賴清德勝選。

賴清德當選下任總統，民進黨連三屆勝選，專家警告，短期內可能看到北京對台祭出「極限壓力」（Maximum Pressure），包括激烈的外交辭令、對特定商品經濟制裁，以及軍事回應。另針對外界擔憂民進黨繼續執政，台海是否將爆發衝突，有專家評論，這不代表北京將發動戰爭，認為北京已經找到「不舒服的平衡點」。

賴清德勝選，民進黨三連勝，美國有線電視新聞網（CNN）指出，中國大陸「毫不掩飾在這場激烈選戰中的偏好」，公開厭惡自詡為「務實的台獨工作者」的賴清德。

上海復旦大學國際關係教授吳心伯對路透社表示：「我認為中國討厭他，真的厭惡他，因為一旦他被選為台灣領導人，他可能進一步進行台灣獨立的目標，屆時將在台海引發危機。」

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）學者宋文迪（Wen-ti Sung）分析，短期內，北京有可能祭出「極限壓力」，對未來4年的兩岸談判設定範圍，相關手段可能包括透過激烈外交言論批評下一屆民進黨政府，對特定出口商品祭出經濟制裁，以及在灰色地帶動用更多軍事工具。

國際危機組織（International Crisis Group）中國議題資深分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）對CNN表示，如果賴清德5月的就職演說不符合北京的需求，北京也有可能在那時採取更強而有力的反應。

不過路透社12日引述匿名台灣官員指出，根據台灣的安全情報，台灣確實預期北京可能利用「極限壓力」，影響新總統的5月就職演說，但是不太可能在選後立即進行大規模軍演，比較可能在3月之後天氣、海況較穩定時，在台灣附近進行軍演。

路透社也引述2名匿名西方安全官員，預期北京可能在台灣選後的某個時間點以軍事回應，但規模可能不若去（2023）年4月及2022年8月裴洛西訪台後的軍演。

CNN指出，儘管軍事緊張升級可能會增加誤判及意外的風險，但這不一定預示台灣海峽「即將」發生衝突。國立政治大學政治學助理教授南樂（Lev Nachman）表示，「民進黨執政不代表中國將發動戰爭」，他說過去8年來北京顯然對民進黨執政感到不舒服，但並沒有引發戰爭，「他們已經找到了不舒服的平衡點。我們希望，在賴清德執政下，這種不舒服的寧靜仍能持續，不必走向戰爭」。