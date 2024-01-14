新北市一名國三男學生去年底因故遭同學持彈簧刺頸、捅胸，最終傷重不治，案情曝光震驚社會。北市某高職一名學生，由於長期承受同校高姓學長的言語霸凌，後不堪其擾，向校方提出申訴。校方決議受理，經調查判定校園霸凌事件成立。高男不服，提出行政訴訟請求撤銷，日前遭最高行政法院駁回。

判決指出，該名受害學生於2021年間長期遭受高男長期嘲諷，因為不堪其擾，向校方提出申訴。校方決議受理，並指派3名委員成立調查小組，經查確認高男對受害學生曾做出「打手槍事件」、「綽號事件」及「搭捷運事件」。

調查小組指出，高男對於受害學生的霸凌行為，其中「打手槍事件」屬於騷擾、「綽號事件」屬於戲弄，「搭捷運事件」屬於騷擾、貶抑，且其行為有故意傷害意並具長期持續性，造成對方身心上一定的痛苦，甚至已經嚴重影響日常；經決議結果，判定本案構成校園霸凌事件。

對此，高男不承認自己涉有霸凌行為，並主張調查小組3為委員同為「因應小組成員」，這部分的調查報告被認為霸凌事件，進而後續相關處置建議，應以「小組成員」身份參與後續判定；高男認此不符行政程序，顯然有執行職務偏頗。

台北高等行政法院審理，認為3名調查委員完成調查程序後，依法自得參與因應小組之合議判定，無法就以他們曾進行調查，而有迴避必要，因此予以駁回。

高男不服上訴，二審最高行政法院指出，審酌其上訴理由重述一審內容，且未明確指出一審判決法規不妥之處，最終以不符上訴要件，予以駁回。全案確定。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。