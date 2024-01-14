民進黨總統候選人賴清德當選第16任總統，外交部今天表示，我國友邦及美國國務院、日本外務省、歐盟對外事務部（EEAS）都在第一時間致賀。我國友邦及美、日與歐洲等多國也將於選後派遣十餘個代表團來台致賀，以實際行動展現對民主台灣的支持。

我國第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉13日順利完成，「賴蕭配」共獲得逾558萬張選票，得票率為40.05％，當選我國第16任總統及副總統。

外交部副發言人蕭光偉指出，1月13日選舉開票作業完成後，我國友邦帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、諾魯、海地、聖文森國、瓜地馬拉、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、巴拉圭、聖露西亞、史瓦帝尼等國政府均已表達申賀。

其中巴拉圭總統貝尼亞以視訊方式向賴總統當選人祝賀，另瓜國外長向外交部長吳釗燮當面致賀；美國國務院、日本外務省及歐盟對外事務部（EEAS）都在第一時間致賀賴清德及副總統當選人蕭美琴，並高度讚揚台灣的民主成就。

此外，蕭光偉表示，包含美國聯邦眾議院議長在內的美、日、歐等30餘國國會與歐洲議會高層及超過30個成員國的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）也陸續向我國申賀。另我國友邦及美、日與歐洲等多國也將於選後派遣十餘個代表團來台致賀，以實際行動展現對民主台灣的支持。對於這些友好國家政府高度肯定我國大選，外交部代表我國政府與人民表達由衷謝忱。

他說，這次選舉是台灣民主的重要實踐，不僅向全世界展現台灣民眾明確堅持民主自由的憲政體制與人民作主的生活方式，也充分彰顯台灣強健的民主韌性，再次奠立台灣民主發展進程劃時代的里程碑。特別是在當前威權主義政權持續在全球擴張其惡勢力之際，台灣第八次正副總統大選的順利完成，再次印證台灣已是成熟的民主國家，也是亞洲捍衛自由的燈塔與保障人權的堡壘，以及全球的民主典範。

外交部強調，雖然面對中國大陸以混合戰干預我國民主進程、意圖侵蝕台灣民主體制的威脅，台灣選民仍清醒冷靜地做出判斷，守護得來不易的民主自由生活方式。今年全球將有數十個國家舉行選舉，這次我國成功完成大選將對其他民主夥伴發揮預警作用，有助民主國家警戒並防範中國等威權主義國家對其選舉的干預。因此，這次選舉不僅是台灣人民的偉大勝利，也是民主陣營的關鍵勝利，更是民主價值的重要勝利。