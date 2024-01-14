南韓「國民妹妹」IU（李知恩）11日飛往米蘭看GUCCI時裝大秀，當天以「粉金色髮」造型亮相的她瞬間登上韓網熱搜；隨後她便在社群曬出一系列在米蘭看秀的美照，其中一張素顏照與她帶妝時的模樣差別相當大，引發網友熱議。

IU 13日在IG發文分享參加GUCCI大秀的美照，可見她穿著咖啡色皮質套裝，上身西裝外套襯托出她完美的直角肩，下身搭配同色系短裙露出白皙美腿；不過值得注意的是她，在貼文最後發出自己的拿著咬了一口蘋果的日常素顏自拍，可見她卸下精緻妝容，且以近距離拍攝水煮蛋肌的好膚質一覽無遺，而皮膚原就白皙的她，因眉毛配合淺髮色跟著染淺的緣故，導致眉毛看起來有些稀疏。

貼文一出，立即吸引超過84萬人朝聖「新頭髮就像仙女一樣」、「IU好美」、「歐膩早點休息」、「謝謝你發這麼漂亮的照片」、「你怎麼這麼漂亮」、「喜歡這個造型」、「素顏也可愛」、「自拍好可愛」、「好想去義大利找你」、「絕世美顏」、「我的女神」。

事實上，IU的新髮型在亮相後立即引發話題，更有粉絲將她認成女團aespa成員Winter（金旼炡）及有「性感小野馬」之稱的泫雅；此外，她在前往義大利時，有芬斯在機場送上台灣「國民零食」小泡芙，讓她受到後立即露出開心的笑容，相關影像傳回台後，也讓台灣粉絲們暴動。