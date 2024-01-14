大陸女星秦嵐在電視劇《延禧攻略》飾演溫柔的富察皇后，知名度大開，參與許多綜藝節目，自然不做作的個性圈粉無數。最近秦嵐現身「微博之夜」，她換了兩套禮服，一套粉色綴滿玫瑰花朵，另一套則是黑色禮服開高衩，修長的美腿一覽無遺被盛讚「開到心窩」，且這兩套都完美的展現秦嵐的超兇上圍。

秦嵐現身微博之夜，當晚眾星雲集，她穿上一套蜜桃粉色的禮服，臂膀掛著繡滿立體花朵的披肩，整體高貴不俗，令人眼睛一亮的是，領口低胸的設計讓她超深邃的事業線一覽無遺，辣翻紅毯。此外，她在內場換上一套全黑桃心領口禮服，可見裙擺的高衩幾乎來到的胸下緣，側臀僅用三個圓點蝴蝶結遮擋，這襲禮服完全襯托秦嵐的好身材，讓網友們全噴鼻血：「秦嵐裙子的衩開到我心口！」

在微博之夜，秦嵐也被捕捉到不少趣事，她與辛芷蕾閨密倆正在講悄悄話，兩人正對著彼此，距離不到50公分，緊貼對方感覺快親上了，沒多久兩人便大逛會場，找了龍的造景一起自拍或幫對方拍照，兩人的友誼十分好。最有趣的是，王鶴棣在後台和秦嵐辛芷蕾打招時，忍不住模仿了秦嵐的「電音朵拉音」，讓秦嵐噗哧一笑，不甘示弱地反擊：「我現在聲音很好聽，你是模仿不來的」王鶴棣則是回：「好好好。」