為改善偏遠地區及非山非市公立高級中等學校宿舍環境與居住品質，進而穩定師資與維護學生學習品質，教育部國教署推動「補助師生宿舍興建或修繕工程計畫」，今年共補助22校執行師生宿舍興建或修繕，總經費為7912萬7000元。

教育部「補助師生宿舍興建或修繕工程計畫」，凡符合教育部偏遠地區及非山非市公立高級中等學校，均可向國教署提出計畫申請。

以國立內埔農工學生宿舍及國立暨大附中教職員宿舍為例，因2所學校宿舍興建年代已久，除相關設備老舊外，衛浴設備亦有管路堵塞、漏水、通風不良、異味不易消散及窗戶漏水等問題，除了住宿環境品質不佳，另窗戶漏水更會導致壁癌產生，影響住宿人員身心靈健康。

在國教署的經費補助，2校宿舍環境大幅改善。內埔農工考量學生使用需求及隱私，在房間內加設衛浴設備，將原本的雅房改造為套房形式，除提供學生更具隱私的生活空間外，更可培養學生清潔生活空間之自主能力。此外，也在房間設置簡易的桌椅，提供住宿生課後交流、互動的空間，營造友善、舒適的住宿環境。

另外，暨大附中則是朝簡潔、大方之方向進行規劃，除了單純更新舊有的設備外，在購置床組家具時，選擇以木紋暖色系為主之風格，以營造具有溫度的休憩空間，並更在公共空間提供簡易桌椅及烹飪器具，滿足住宿人員交誼以及煮飯的需求。

國教署表示，將持續補助偏遠地區及非山非市公立高級中等學校學生宿舍修繕工程，除了改善宿舍基本的功能性、實用性外，更協助學校努力提升宿舍的舒適性，讓住宿學生有更完善及安全的住宿環境。