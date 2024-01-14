總統大選在昨13日結果出爐，選民有開心也有不開心，但開票過程，讓網友陸續分享監票影片。藝人梁云菲也轉發被質疑的相關影片，直呼「不要讓臺灣步上另一種方式的獨裁。」

2024大選昨(13日)落幕，結果是幾家歡樂幾家愁，讓藝人梁云菲也PO享心情「不管投票結果如何，隔天也一樣生活。」但話鋒一轉「但我們的開票過程是不是需要改進，檢票、唱票、計票的流程各開票所都不同，甚至有民眾監票，發現不合流程，當下反應也被拒絕，這一切對所有候選人都不公平。」

梁云菲同時po出監票人員的影片質疑，「大選已結束，我個人認爲，現在首要重點不是驗票不驗票，而是未來選舉的開票制度必須優化與透明化。每一張票都代表人民的希望與民主的力量，我們都是深愛這片土地的臺灣人，不要讓臺灣步上另一種方式的獨裁。」

而有當過選務人員的網友也在貼文下留言「當過選務幾次，真的很辛苦，選務人員是由公務人員、政黨推薦人、一般民眾組成⋯大家立場不同會互相監督，開票也會開放拍攝跟監督…如果監票發現問題應馬上跟選務及中選會投訴，甚至開票現場就有警察駐守可以馬上處理…」，且有網認為「在訊息未經過求證之前，直接進行分享，是一種很不明智的行為。」

據了解，大選後網路上出現多則爭議影片，但事實查核中心已針對部份影片進行說明，「這就是台灣選舉，喊一號畫二號...人工驗票就是會有很大的問題」、「柯文哲75萬票變成35萬票，太離譜了」、「一直喊柯文哲，結果劃票的人都沒有畫1號？」。