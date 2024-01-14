祝賀「賴蕭配」勝選，新加坡：「一個中國」基礎上發展與台灣關係。（翻攝自新加坡外交部官網）

「賴蕭配」當選第16任正副總統，新加坡外交部今天上午表達祝賀，強調將在「一個中國」政策的基礎上繼續發展與台灣的關係。駐新加坡代表童振源表示，台灣新加坡之間將會繼續維持長期緊密的友誼，也感謝新加坡政府對兩岸關係和平發展的支持。

新加坡外交部今天在官網發布新聞稿表示，新加坡歡迎台灣選舉成功，並祝賀賴清德醫師及其政黨取得勝利。新加坡與台灣和台灣人民有著長期密切的友誼，星國將在其「一個中國」政策的基礎上繼續發展這種關係。

新加坡外交部指出，新加坡一貫支持兩岸關係和平發展。雙方對話、建立信任及追求合作，對兩岸都有好處，此將有助於更廣泛地區的穩定與繁榮，受到新加坡和國際社會的歡迎。

童振童在臉書轉貼這份新聞稿，並感謝新加坡政府祝賀台灣選舉成功，他說，台灣新加坡之間將會繼續維持長期緊密的友誼，也感謝新加坡政府對兩岸關係和平發展的支持，支持兩岸對話、建立信任及追求合作，以促進兩岸與區域穩定與繁榮！