去年自美國維吉尼亞軍校畢業的陸軍陸戰隊軍官、現任99旅的蕭姓排長，今年元月6日在左營區騎機車遭自小客車碰撞，經過1周搶救後，家屬忍痛拔管，宣告不治，蕭姓排長回國曾被總統蔡英文跟海軍司令唐華召見，對於他的離去，也讓軍方跟親友都覺得非常不捨。

高雄市左營分局表示，左營分局交通分隊於今年1月6日零時獲報，在民族一路、重愛路口有交通事故發生，立即派員前往處理。

現場了解，24歲蕭男騎乘機車，沿民族一路南向北慢車道直行，行至民族一路未待轉即左轉欲進入重愛路，結果前車頭與當時沿民族一路北向南內快車道直行的31歲陳姓女子駕駛的自小客車前車頭發生碰撞，致使蕭男之機車回彈滑行後，再與當時於民族一路南向北最內側車道停等之60歲項男自小客車前車頭碰撞。

這起車禍事故導致蕭男頭部及身體多處擦挫傷，經全力搶救1週後仍不治，陳女、項男則未受傷。

相關人員經酒測均無飲酒情事，警方於肇事現場測繪、蒐證，並派員疏導現場車流，有關肇事責任，已陳報交通大隊判定。

據悉，蕭姓排長去年5月從美國維吉尼亞軍校畢業，目前服役於海軍陸戰隊99旅，回國任職不到1年，返國後曾被總統蔡英文跟海軍司令唐華召見，蕭喜歡運動健身，經常參加健美比賽，從小夢想就是當軍官的他，進入中正預校就讀再進入海軍官校，期許自己不忘初心，如今發生車禍搶救不治，軍方跟親友都深感不捨。