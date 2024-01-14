出身於綠蠵龜的故鄉－澎湖望安島的馬公市中興國小校長陳智賢，在師資較不穩定、資源相較有限的離島，透過團隊合作讓每個孩子都有表現的舞台和動力，讓學生、老師、家長、社區都有感，為離島孩子開啟一片天，他最近被教育部選為教育家人物典範。

在澎湖二級離島的望安國小、望安國中成長求學的陳智賢，在家中排行老么，與兄長們年紀有一段距離，從小就養成獨立的性格，每天早上六點自己起床泡牛奶走路到學校，特別是冬天六點半天還沒亮就到校了。

陳智賢回想國小時期，很早到校的他總會坐在司令台，聆聽一位也很早到校的音樂老師彈鋼琴。「當年對離島的孩子來說，學音樂幾乎是遙不可及的夢想！」聽著鋼琴悠揚的樂聲，種下了陳智賢想學音樂的種子。

後來陳智賢苦讀以公費保送考上台南師專，並於專四時選擇音樂組，主修小喇叭、副修鋼琴，從此邁向教職之路。

師專畢業後，陳智賢返回故鄉任教。 喜歡和孩子互動的陳智賢，在澎湖任教時，於許多學校成立了兒童樂隊，也組了足球隊、泳隊、田徑隊，帶著孩子學習，教導他們發揮自己的潛能，並參加一些全縣性或全國性的音樂、體育競賽，不斷挑戰自我，增加自信。

陳智賢帶著孩子們參與各式競賽，努力爭取各種資源，每次去參加比賽，他會問孩子們：「你們還沒到過台灣的請舉手？」希望帶著離島的孩子們看看外面的世界，也為孩子提供多元的發展機會。

陳智賢表示，二級離島的孩子有一些人甚至沒去過馬公本島，也有許多馬公的孩子從來沒去過台灣。「看到從沒去過台灣的同學，我會積極地引導他們，鼓勵他們去體驗不同的文化和環境，希望透過實際體驗可以拓展他們的視野並激發學習興趣。

「國小教育學習是親自體驗，從做中學，體驗學習才能讓學生更深刻！」陳智賢強調在課程活動規畫與教學上，發展更多體驗、多動手的教學規劃，希望離島的孩子們能像他一樣有機會到台灣，看看不同的世界，開啟不同的人生旅程。