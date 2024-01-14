謝衣鳯今早展開謝票行程，其母親前立委鄭汝芬站在路旁為她加油。（吳建輝攝）

彰化第三選區國民黨籍立委謝衣鳯拿到9萬7681票，已超過半數得票率53.75％，打敗民進黨徵召的前北農總經理吳音寧，謝衣鳯今早展開謝票行程，行前受訪時表示，這次加上無黨籍藍營可望成為最大黨，盼關鍵的民眾黨能夠選擇與國民黨合作，共同監督執政黨。

謝衣鳯今早展開謝票行程，街邊鄉親熱情揮手。（吳建輝攝）

謝衣鳯表示，感謝所有基層民眾、民代跟她站在一起打拚，此次選舉每個禮拜民進黨府院黨的強攻，讓她印象深刻，不過民眾用選票表達自己的心聲，用他們的智慧告訴我們所有台灣民眾，我們要選出為我們做事，深耕地方為大家服務的民意代表。

而這次國民黨立委席次飆升，謝衣鳯說，的確這一次加上無黨籍，國民黨可望在立院成為最大黨，不過她認爲民眾黨8席還是關鍵力量，她認為選前藍白合作在立委部分，以及身為目前的在野黨，應該共同合作來強力監督執政黨，這樣才不負民眾所託，認為民眾黨應該優先選擇跟國民黨合作

至於立法院長的部分，謝衣鳯則說，目前人選都是媒體所猜測，未來會與國民黨的同仁討論，目前確實還沒有形成一個共識，不過她相信國民黨一定會推出符合民眾期待的院長人選。

謝衣鳯還提到，這次選舉包括朱主席、台中市長盧秀燕都扮演相當重要角色，她相信有這麼多人願意為國民黨付出，共同承擔大局的領導人物，但她希望國民黨能夠持續改革，更符合台灣民眾的期待，這樣才有機會贏得更大的選舉。