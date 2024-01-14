為讓特教生獲得更優質的教育及照顧，新竹市政府去年投入5700萬元，給予各校聘用特教助理員，自1月起也調高特教助理員基本薪資，為提高相關人員待遇福利，市府14日宣布，自112學年度起，特教助理員將核給全學年聘期，勞健保不中斷，保障特教助理員權益。

市府教育處指出，市府重視特教學生的個別需求及各項支持服務的介入，持續致力提升特教學生的學習權益與福祉，以學生需求為本位，建構優質適性教育環境，並提供教育輔具、人力協助、專業諮詢服務及校園無障礙環境，使特教學生在友善的環境下學習與成長。

為讓感官障礙、肢體障礙有困難的學生可以在學校順利上課，市府去年投入總經費高達5700萬元，給予各校聘用特教助理員，入班協助特教學生參與學習。特教助理員皆需要經過長期培訓和工作經驗累積，才能提供特教生必要且即時的服務，市府每年辦理36小時特教助理員增能培訓，並將參加培訓的所有助理員納入新竹市人才庫。

新竹市長高虹安表示，為保障身心障礙學生受教權與特教助理員權益，竹市1月起調高特教助理員基本薪資，同時保障其工作權益核給全學年聘期，照顧基層人員的工作權益，讓特教助理員留才久用，並使特教生持續獲得良好的照顧及支持服務，進而適性學習、快樂成長。

教育處補充，為穩定竹市特殊教育人力，自今年1月起，特教助理人員除調整基本工資時薪為183元，另調漲服務滿3201小時之88位特教助理人員的時薪為202元，更自112學年度起，特教助理人員的聘任為完整1學年聘期，勞健保也不會中斷，照顧特教員福利和權益。