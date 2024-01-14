2024兩岸新局 美中台三方學者座談會。(取自中天)

2024"兩岸新局" 美.中.台三方學者座談會

2024總統大選13日落幕，民進黨總統候選人賴清德以558萬餘票當選，兩岸未來走向也是各界關注的議題，《中國時報》和《旺報》今（14）日上午9至12時舉辦「2024選後台灣新局與兩岸關係座談會」，邀請中國大陸、美國、台灣學者互相交流彼此看法。

「2024選後台灣新局與兩岸關係座談會」座談會採取三方視訊方式進行，議題包含第一，選後國內政局：新政府的運作、政黨的消長、立法院的新生態；第二，選後的兩岸關係：大陸對台的新態度、台灣對大陸的新政策；第三，美中台關係：中美面對的新挑戰、台灣的處境。

座談會與會來賓方面，台灣為朱雲鵬 （東吳大學講座教授）、洪奇昌（前海基會董事長）、翁履中（美國Sam Houston 大學副教授）、黃介正（淡江大學教授）、趙春山（淡江大學榮譽教授）、廖元豪（政治大學副教授）、戎撫天（旺報社長兼總主筆）；大陸為王海良（上海東亞研究所所長）；美國為趙全勝（華盛頓特區美利堅大學教授）。