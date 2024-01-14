台灣大選昨天圓滿落幕，美媒《紐約時報》以專文報導，稱賴清德勝選是「北京的一大挫敗」，北京可能會加強對台施壓，未來賴清德5月上任後，恐怕將面臨一系列挑戰，而美國官員更示警，未來4年，中國恐怕將進一步準備好武統台灣。

民進黨總統候選人、現任副總統賴清德打贏選戰，將成為中華民國第16任總統。賴清德在選後承諾，將致力捍衛台灣、免受中共的威脅和恐嚇，同時在「對等尊嚴」的前提下，與中國大陸展開交流合作。

紐約時報指出，賴清德在台灣面臨危險和分裂的時刻執政，將面對比蔡英文8年任期更兇險的政治環境。在國內，他所屬的民進黨失去國會多數席次，對他的施政帶來挑戰。國民黨前立委、現任哈佛大學甘迺迪學院訪問學者許毓仁直言，賴清德執政「沒有任何蜜月期」。

對外，賴清德將面臨中國在軍事和經濟層面的進一步施壓。賴清德的競選主軸是延續蔡英文政策，強化台灣的國防、深化與美國等民主國家的關係，並避免與中國徹底決裂。

然而，即使賴堅守蔡英文路線，他仍可能面臨嚴峻考驗。部分美方官員示警，在賴清德擔任台灣總統期間，中國企圖武統台灣的準備將日益充足。

國立中山大學政治學教授郭育仁直言，就算賴清德延續蔡英文路線，「也不會改變習近平加速解決『台灣問題』的想法」，中國軍事經貿上對台施壓「可能從明天就開始」，不會等到5月交接，新政府勢必將面臨比蔡英文執政8年更大的中國壓力。