高麗菜是餐桌上常見食材，其不僅好吃，還能為身體帶來許多正面影響。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓就指出，高麗菜含有維生素K和鈣，有助強化骨本；所含的吲哚及異硫氰酸鹽，經動物實驗證實，能抑制膀胱癌、乳癌、肝癌、肺癌及胃癌。此外，還有研究顯示，取高麗菜葉包裹在膝蓋上，可減輕退化性膝關節炎引起的疼痛，效果甚至與酸痛藥膏相當。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文分享高麗菜的4大好處，首先含有維生素K和鈣，可幫助強化骨本，預防骨質疏鬆；其次，其富含維生素A、B、C和葉酸，還有多種微量元素，是接受度高、營養又豐富的好蔬菜。

再來，陳鈺泓指出，高麗菜富含膳食纖維，可以增加糞便體積，幫助排便順暢、清宿便，達到預防便秘的功效；最後，他提到，高麗菜對於預防癌症有正面幫助，根據台灣癌症基金會資料顯示，經動物實驗證實，高麗菜中的吲哚及異硫氰酸鹽能抑制膀胱癌、乳癌、肝癌、肺癌及胃癌。

除了前述好處，成大醫院骨科主治醫師戴大為還分享，高麗菜葉有抗發炎的作用。他引述2016年11月一項刊登在國際醫學期刊《臨床疼痛雜誌》隨機分派研究發現，將1～2片高麗菜葉稍加磨碎後，每日敷在膝蓋2小時，4周後可減輕退化性關節炎所引起的疼痛，效果甚至與含有西藥成分的酸痛藥膏差不多。

戴大為進一步說明研究方式，收案81位中等程度退化性膝關節炎的患者，抽籤將其隨機分成3組，分別為包高麗菜組、塗抹消炎藥膏組、什麼都不做的控制組。其中，包高麗菜組是選取1～2片高麗菜葉，去掉中間比較硬的梗後稍微磨碎，包覆在膝蓋周圍，再用彈性繃帶固定。每天1次至少2小時，若可以包過夜更好，時間到了就用溫水洗淨。

結果研究發現，戴大為說，4周後，包高麗菜組對於疼痛緩解的效果，顯著優於什麼都不做的控制組。且包高麗菜組的止痛效果，與消炎藥膏組無顯著差異。

至於高麗菜包裹法為何能減輕膝蓋疼痛？戴大為表示，現階段醫學界並沒有詳細的研究，有一說是高麗菜葉中含有可穿透皮膚，進入人體的消炎物質。然而，他補充，根據上述研究規定，每天要包裹2小時，這段時間也不能出門，只能在家休息，是否是因此才緩解關節炎帶來的不適，就不得而知了。