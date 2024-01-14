2024總統、立委當選名單揭曉，不少網友見立委名單驚呼，各黨戰神都到齊了，包括國民黨的韓國瑜、民進黨王世堅、民眾黨黃國昌等，覺得接下來的立法院會很熱鬧，連網友也嗨翻「比八點檔好看，期待」、「想看恰吉大戰韓導」、「黃金陣容，每天都有新聞可以配飯」。

原PO在PTT發文，細數立委當選名單發現，這次立法院各路戰神齊聚，國民黨立委有韓國瑜、徐巧芯、謝龍介等，民進黨立委則有王世堅、邱議瑩、黃捷、范雲、王定宇、沈伯洋等，還有民眾黨的黃國昌、黃珊珊，其中3大戰神「韓國瑜、王世堅、黃國昌」都在，讓人期待未來的立法院大亂鬥。

看到2024立委名單，掀起網友們熱烈討論，「這屆立院超好玩」、「東漢末年的感覺」、「期待恰吉大戰韓國瑜」、「可以不用麥克風了」、「真的是黃金陣容，回到民國80年的感覺」、「名人堂等級的」、「讓立院再次變成武打片」、「這代立委，很有機會復刻阿扁時代的立委」、「就在等這個大場面」、「迫不期待等2/1上陣」、「黃捷跟韓國瑜變同事了」、「終於等到了那個男人」。

還有網友表示，「不要忘了亭妃姊」、「館長沒選太可惜了，想看館長在立院」、「馬文君、陳玉珍也都在」、「讚啊，比某黨獨大強渡法案好太多了」。