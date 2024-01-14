absolutely on fire 🔥 pic.twitter.com/AOIWzXv6Ew — Boston Celtics (@celtics) January 14, 2024

看到前教頭烏度卡領軍火箭前來踢館，塞爾提克「雙探花」傑倫布朗、塔圖都打嗨了！傑倫布朗14日攻下全場最高32分，其中第三節包辦21分，塔圖雖在末節被驅逐，仍有27分、8籃板及5助攻進帳，攜手幫助塞爾提克最後以145比113輕取火箭，成為本季首支拿下30勝球隊，且續居聯盟龍頭。

儘管生涯首度面對前教頭烏度卡領軍球隊，塔圖上半場就火力全開，不僅擁有投12中8，含三分球投7中4的火燙手感，更在半場就轟22分，波爾金吉斯半場也挹注15分，幫助塞爾提克打完上半場取得69比58領先，火箭半場則以申京16分最高。

第三節換成傑倫布朗爆發，他單節轟進24分，卻也提前背上5犯麻煩，不過塞爾提克打完前3節，已經取得112比86大幅領先；塔圖雖在末節開打沒多久，就跟裁判抱怨打手沒吹，反遭連吹2次技術犯規遭到驅逐，塞爾提克卻已擴大領先到30分以上了。

塞爾提克先發五人得分都達兩位數，除了雙探花，得分最高的是波爾金吉斯，他拿17分、7籃板及5助攻，懷特13分，哈勒戴11分，普里查德替補拿下19分；火箭得分最高的是替補前鋒惠特摩的22分，申京19分、10籃板，傷癒復出的迪昂布魯克斯12分。