屏南立委當選人徐富癸選後首日，隨即啟動謝票車掃，出發前包括向陽協會副理事長林政治、大鵬灣觀光聯盟理事長許裕麟、青農聯誼會會長黃盛增、東港漁會總幹事鄭鈺宸及醫療奉獻獎得獎人藍英哲醫師一同送上「向日葵」，期許徐富癸帶著眾人的支持與力量進到立法院繼續照亮台灣、照亮屏南，照顧每一位需要被照顧的人。

徐富癸表示，非常感謝所有屏南鄉親用選票支持他，自己沒有休息的空間，當選就是責任的開始，深深感謝大家在這段競選期間，給他溫暖和陪伴，讓他走過艱難的5個月，順利當選。

謝票行程採車隊掃街方式至各鄉鎮致意，一早從東港出發，一路往南至林邊、佳冬、枋寮、枋山、車城、恆春，預計下午5時35分抵達滿州，沿路受到不少熱情支持者的祝福、加油鼓勵。

明日則預計上午9時從萬巒出發，途經新埤、崁頂、潮州、竹田、新園，並擇定萬丹為壓軸終點站。

徐富癸透露，昨晚接到許多親朋好友的祝福，其中包含護國院長蘇貞昌特別打電話矚咐他「未來要多多幫忙周春米縣長」，行政院長陳建仁、立法院長游錫堃也派員代表致贈賀璋、賀聯。

最特別的是前老闆潘孟安，通話時沒有一句恭喜，而是「拜託」一卡車的工作、以前來不及做的建設工作，徐富癸笑說，以前造勢常說「當選即服務」真的沒有騙大家。