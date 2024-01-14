順立連任新竹縣二選區立委的林思銘，14日上午從競選總部出發展開謝票行程時指出，有很多民眾反映，民進黨總統當選人賴清德僅獲4成民意的支持，執政基礎易遭質疑，未來他將跟立院同仁深入探討，總統實質過半民意的修法可行性。

林思銘與新科立委徐欣瑩在昨天當選後到縣黨部，與縣長楊文科、縣黨部主委陳見賢交流這次總統大選結果的看法，4人一致認為，很多民意都反映，總統當選人如果沒有實質過半的民意基礎，未來在施政上容易出現問題。

林思銘指出，很多國家在總統選舉制度上，都採取第1輪若無人贏得過半民意，則由第1、第2名進入第2輪選舉的做法，台灣也可以探討這種制度的可行性，對此，他會與立法院的同僚們就此事展開討論，讓台灣未來能擁有實質民意過半的總統當家做主。

林思銘面對高知名度的王琬瑜的競爭，得7萬6608票順利連任，比4年前大幅成長約1萬8千票，得票率也增加8.6％，顯示過去4年立委的表現及在地深耕，獲得新竹鄉親肯定。

林思銘謝票過程中也一再感謝新竹鄉親的力挺支持，每1張選票都彌足珍貴，都是台灣再進步的動力，謝謝每位選民為台灣民主盡了心力。他強調，競選期間提出的政見，未來一定努力兌現造福鄉親，也會全力配合新竹縣政府及鄉親的需求，在中央爭取經費，打造繁榮進步的新竹縣。