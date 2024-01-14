砧板是廚房必備用具，家事達人豆豆媽咪表示，眾多砧板材質，她最推薦標榜原木不吸水抗菌砧板，較不易發霉也耐高溫，不論使用哪一種砧板，使用完畢後最好要清潔乾淨，千萬不能用熱水洗，恐導致髒汙卡在砧板上，建議清洗過後再用鹽巴及檸檬殺菌，能清除砧板異味，但砧板最好2至3年就要換新，若有發霉就不能再使用。

豆豆媽咪於個人YouTube頻道指出，市售的砧板材質多樣，包括塑膠、不鏽鋼、木製或竹製等4種。她解釋，塑膠砧板使用久後，和刀子摩擦易產生屑屑；木製或竹製容易發霉；不鏽鋼和刀子摩擦，刀子很容易鈍掉，她最推薦不吸水的原木抗菌砧板，較不易發霉也耐高溫。

豆豆媽咪表示，竹製或木製砧板一旦發霉就要換新，千萬別認為把表面的霉斑刷除就沒事，因霉根會深入砧板，使用上仍會影響健康，且砧板是消耗品，建議2至3年就要汰換。此外，她建議一般家庭最好要有2塊砧板，生食及熟食分開處理，才能避免交叉感染。

豆豆媽咪說，砧板使用完畢後的清潔工作很重要，可先用菜瓜布沾洗碗精，將砧板上的髒汙及油漬清洗乾淨，若是切肉品或海鮮，千萬不能用熱水沖洗，因蛋白質遇熱會凝固，用熱水也會導致髒汙卡在砧板上，反而洗不乾淨。

豆豆媽咪表示，清潔完畢後最好在表面灑上適量鹽巴殺菌，接著用切半的檸檬刷洗，可清除砧板異味，用清水沖洗後再用熱水燙過、晾乾即可。