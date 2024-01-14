好萊塢男星「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）2016年因合作《蜘蛛人》系列電影與千黛亞（Zendaya）結緣，而兩人的好感情也從戲裡延伸到戲外，交往認愛至今已邁入第四年，外界也相當看好兩人可以開花結果，怎料如今卻傳出兩人情變消息，對此，湯姆霍蘭德回應了。

湯姆霍蘭德與千黛亞認愛至今時常透過社群或在公開場合放閃，去年還因千黛亞一張無名指上戴有戒指的照片，引發「兩人訂婚了？」的討論聲浪；不過近日千黛亞的社群停止追蹤所有人，加上自去年10月後兩人就未一起出現在公眾面前，讓外界擔心兩人感情是否生變；對此，根據外媒報導，跟拍狗仔曾當面求證湯姆霍蘭德，他也親口否認分手傳言，友人更透露，兩人還一起度過跨年。

事實上，歷年扮演「蜘蛛人」彼得帕克的男星都會與劇中的MJ傳出緋聞，包括第一代的陶比麥奎爾（Tobey Maguire）與蜘蛛女克絲汀·鄧斯特（Kirsten Dunst），甚至安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）、艾瑪史東（Emma Stone）也確實交往過長達4年的時間，不過這兩對最後都是以分手收場，因此被外界認為有「蜘蛛情侶分手」魔咒。