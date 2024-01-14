總統大選結果揭曉，政治生涯從台南出發的民進黨總統候選人賴清德，在台南市的得票率50.95％，成為賴蕭配全台唯一得票率過半的縣市。對此，台南市長黃偉哲表示，「感謝台南市民，以自己的家鄉為榮，以故鄉的老市長為傲」。

由於賴清德長期在台南市耕耘，選前台南市不僅飽受攻擊，國民黨候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲，投票前1周更積極南下搶票，企圖攻破賴清德的本命區。選舉結果，民進黨除成功守住台南，還大贏侯康配28萬多票，6席立委也揮出全壘打。

開票結束後，黃偉哲在臉書發文說，感謝台灣人民，肯定這8年來的穩健路線，願意讓民進黨再次帶領國家前進。感謝台南市民，以自己的家鄉為榮，以故鄉的老市長為傲，支持6席立委全數連任，成為支持賴清德準總統最強力的後盾。

黃偉哲還認為，相信在中央地方的積極合作下，台南會繼續前進的步伐，加速推動各項重大政策，打造下一個400年的發展基礎。