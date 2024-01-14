黃珊珊、朱立倫成敗選戰犯？ 侯友宜喊「他」要負全責 @ChinaTimes

國民黨輸了總統大選，前國民黨發言人、國民黨青年部主任蕭敬嚴今晨在臉書寫下3000多字的長文，認為藍白合戰略設定有誤，注定最終的敗局，「球隊主將應該檢討、總教練理當負起責任」，朱立倫理所當然要請辭黨主席負責。

蕭敬嚴說，選舉結束，不能三言兩語就迴避該檢討還有改革的問題。一、總統敗選，甚至僅獲1／3的選票，與第三名柯文哲僅相差不到百萬票。除了候選人本身因素外，不僅棄保完全沒有發生，更顯示出了喊了近一年的藍白整合完全沒用，尤其選前過度喊話及操作反倒造成反效果，使得支持柯文哲的人更加堅定挺柯。

二、區域立委帳面上雖有成長，但實際上仍不符預期。尤其是因2020年國民黨大敗，這次席次成長本來就是理所當然，沒成長那才是嚴重。真要分區剖析，除了候選人自身條件及努力夠以及選區結構之外，地方首長的加持與輔選也是關鍵。

三、政黨票幾乎無成長。2020年國民黨遇到大環境不佳，政黨票仍拿下472萬票；本次大環境應是相對有利國民黨，但最後政黨票卻僅拿下476萬票，只多了4萬票。反倒民眾黨大幅成長了145萬票，拿下304萬票；連民進黨都還成長了17萬票。

另戰略設定大錯誤，注定造成大危機，總統未能勝選，候選人與團隊本身當然應該要檢討。但最核心的是戰略設定問題，因為從一開始的藍白合戰略設定就有錯誤，注定了最終的敗局。

蕭敬嚴說，以朱立倫為主的黨中央，不斷主動提出「政黨輪替一定要納柯文哲」、「非綠大聯盟」、「在野大聯盟」、「藍白合」、「在野整合」，甚至在723全代會提名國民黨自己的總統候選人場合上大喊要組「執政大聯盟」，令支持者開始錯亂，更在無形之中灌輸了支持者「不一定要支持國民黨自己的候選人」、「柯文哲也可以是一個選項」的想法。

在選前一周，黨中央更開綠燈讓柯文哲可以替部分區域立委候選人拍影片推薦。不僅完全打臉黨中央自己提出的「黨公職行為規範」，實際上更是變相在宣告黨中央棄守侯友宜，讓柯文哲可以明目張膽的以推薦之名行搶票之實。尤其最後兩天的關鍵時刻，黨中央及侯辦不僅未為馬英九前總統一句遭放大誤解的「信習說」大力辯護，除了變相自打臉過去的兩岸主張及要延續的馬英九路線外，竟還進行極為粗糙的切割，稱沒有邀請馬前總統出席選前之夜。這可說是讓注定的敗局，成了比預料之中還差的最後一根稻草。「一步錯，步步錯。你問我這是腦袋不清還是有私心，我想這個大家心中自有公斷。」