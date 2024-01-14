2024總統大選昨落幕，由民進黨總統候選人賴清德勝選，面對台灣大選結果，美國總統拜登（Joe Biden）直白表示「我們不支持台灣獨立」。國民黨立委王鴻薇分析，賴清德當選恐對中國大陸釋出不友善訊息，美國因而出手管控危機，才出面重申不支持台獨。

賴清德當選兩岸關係緊張？ 王鴻薇痛批民進黨選前「這動作」 @ChinaTimes

王鴻薇昨順利連任台北市三選區立委，今從錦州公園開始車掃，有媒體詢問，如何看待拜登在台灣大選後稱不支持美國獨立。

王鴻薇表示，大多數選民選擇侯友宜及柯文哲，代表支持兩岸溝通交流與台海和平，賴清德得票率只有40％卻當選總統，實在令人無奈。

因此，她指出，未來如何管控台海不發生危機、台灣是否會因兩岸間經貿交流受到更大衝擊，都是相當大的挑戰，美國也因而出手管控危機，並擔心賴清德當選，恐對中國大陸釋出不友善訊息，出面重申不支持台獨，不希望大家有任何誤判。

王鴻薇也提到，中國大陸選前釋出早收清單，民進黨政府卻始終回以中國大陸介選，此舉很可能讓產業無法享受優惠稅率，如今大選結束，呼籲民進黨政府當務之急，就是別再以中國大陸介選為由，忽略應執行的因應措施。