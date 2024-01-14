2024大選昨（13）日落幕，總統選舉部分由民進黨「賴蕭配」當選；立委選舉部分，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席，國會藍綠白三黨不過半。臉書粉專「漂浪島嶼」認為，賴清德未來將面對三大考驗，其中若國民黨不分區立委當選人韓國瑜真成了立院龍頭，賴就必須懇求民眾黨主席柯文哲合作。

漂浪島嶼昨以「賴清德一當選，就成跛鴨總統」為題發文，直言在立院不過半的現實下，賴清德未來面對三大考驗，首先是「朝野共治的形成」，該粉專認為，若藍白立院合作，掌握立院院長人選以及議題立法決定權，等同實際形成府（總統府）院（立法院）共治的局面；而要是真由韓國瑜擔任立院龍頭，曾在台南市長時期對抗台南議會的賴清德，能要行政院長拒到立院報告嗎？能夠忍受韓掣肘多久？

第二則是「行政權的喪失架空」，漂浪島嶼稱過去修憲後，取消立院對行政院長的同意權，但保留不信任投票，只要三分之一以上連署、二分之一以上贊成，行政院院長必須在十日內辭職，並同時呈請總統解散立法院；以這次的立委當選席次來看，在野黨若對新閣揆提出不信任案，成功機率相當高，屆時行政院長因不被信任請辭，民間又有數百萬人反對民進黨，一旦立院改選綠營可能再掉席次，最後賴清德恐被迫交出組閣權，變成總統遭架空的在野統治。

最後，漂浪島嶼認為，賴清德若要逃離上述失去立院、失去政院的權力架空，唯一反轉之道，就剩找擁有關鍵決定席次的民眾黨合作，形成過半席次，阻絕國民黨的執政阻擾；而民眾黨掌握立院關鍵席次，成為恐怖平衡的決定者，選邊待價而沽，任何一方必須拿出足以滿意的交換籌碼，才能拉攏一起形成力量。

漂浪島嶼強調，如韓國瑜成為立院龍頭，賴清德要脫離其逼迫，就必須懇求柯文哲合作，一如複製選前藍白合的戲碼，付出該付的代價，接受尷尬的條件，形成小黨控制大黨的局面，「對於自視甚高的賴，未來要對韓院長低聲下氣，或是要對柯主席委屈求合，真的是心性上的火盃考驗」。