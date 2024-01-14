我國13日選出第16任正副總統，大陸外交部13日深夜發布「台灣問題是中國的內政」等言論，外交部今天表示，我國總統大選後第一時間已有超過50個國家行政部門或國會向我國申賀，高度讚揚台灣民主成就。中國大陸國台辦及中國外交部卻先後發出謬誤評論，外交部對此表達不滿與譴責，也呼籲北京當局尊重選舉結果，同時面對現實。

外交部副發言人蕭光偉批評，中國大陸外交部13日深夜發布「外交部發言人就台灣選舉答記者問」，通篇重彈「台灣問題是中國的內政」等狂言謬論，完全不符國際認知和兩岸現況，有違全球民主社群的期待，更違背台灣人民堅持民主價值的意志，此類陳詞濫調不值一駁。

他說，我國總統大選13日圓滿完成，國人順利選出第16任正副總統，第一時間已有包括12個友邦、美國、日本、法國、英國、德國、澳洲等超過50個國家行政部門或國會向我國申賀，高度讚揚台灣民主成就。中國大陸國台辦及中國大陸外交部卻於當晚先後發出謬誤評論，外交部對此表達不滿與譴責。

蕭光偉表示，我國此次選舉再次展現台灣民主政治成熟穩健，更是台灣人民對台海情勢發出最明確堅定的答案和期待。外交部呼籲北京當局尊重選舉結果，同時面對現實，放棄對台壓迫，才能使兩岸良性互動早日回到正軌，並且對國際社會至盼維持台海和平、穩定與繁榮的一再呼籲做出正面回應。