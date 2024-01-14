2024總統大選昨日落幕，但社群卻流傳一段投開票所開票影片稱「一直喊柯文哲，結果劃票的人都沒有畫1號」，質疑中選會有作票。中選會今駁斥表示，在TikTok等社群媒體散播部分開票所開票過程影片，多為片段或經過剪輯，呼籲民眾勿聽信及散布此類不實訊息。

台灣事實查核中心指出，該影片多次聽到的「1號」，有的是總統票「1號柯文哲」，有的則是區域立委選票「1號蔡明堂」，傳言是將兩者混為一談並錯稱為作票。

中選會表示，總統選舉是由中選會及直轄市、縣市選委會依法辦理，並以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教同仁為主兼辦選務，且全國各地的選務人員均奉公守法依法辦理選務外，選務的辦理，更有完整的監票程序，像是投開票所內負責監票的監察員是由各政黨依法推派，其中，民眾黨、國民黨及民進黨等均有推派監察員參與整個監票作業。

中選會強調，各投開票所在投票前也會展示空票匭，開票時亦允許公眾錄影，更有前述的監察員在場監察，因此，投開票過程都是公開透明的，且電腦計票的統計結果也都與全國各地投開票所得的開票結果相符，自不可能有所謂作票情事，也請民眾勿聽信及散布此類謠言。

中選會補充，第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉當選人名單，該會將於1月19日召開中選會委員會議予以審定，並依法公告當選人名單。