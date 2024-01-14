2024總統大選甫落幕，也開始驗證選前命理師針對候選人的預言是否正確，昨談話節目就將6年前資深命理師周映君的預言重新分享，她指出柯文總統大選的勝算「完全不可能」，還賭上若選上，周映君恐將退出命理界。

《新聞挖挖哇》昨13日重新在YouTube分享「6年前神預言柯文哲落選！命理師準確命中2024總統大選結果」，影片中周映君被主持人鄭弘儀詢問柯文哲命格，她指連任市長沒問題，但2024總統大選周映君斷言，「2024是不可能、不可能，完全不可能。」這讓主持人鄭弘儀驚呼問，「完全？」周映君強調說，「完全。」

周映君在節目指出，柯文哲66歲時會走入人生不好的運，將會走到「空亡」，「土來生金，他這個金（命格）都用盡了，所以不可能」。更提到若預測錯，周映君「什麼都退出」。

對此，網友也在影片下紛紛留言「周老師這幾年我一直記住你的預測...果然神準」、「時間真的能證明一切，周老師超準也是一切的證明」、「周老師不要退休啦，要常上節目喔」。