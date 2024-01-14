【全程字幕】總統敗選抓戰犯？民眾黨成國會關鍵少數 王鴻薇盼藍白合作 @ChinaTimes

2024大選落幕，國會呈現三黨不過半情勢，有體詢問，是否擔心民眾黨與民進黨合作，支持立法院長游錫堃？國民黨立委王鴻薇今表示，「不無可能」，因為民眾黨從沒說過一定會跟國民黨合作，但國民黨在國會未取得過半席次是政治現實，未來一定會全力爭取跟民眾黨合作。

王鴻薇認為，國民黨在立法院未拿到過半席次，在野黨勢必要合作，以爭取立法院正、副院長位置，其實選前國民黨即有談到未來應與民眾黨合作，柯文哲也稱願意支持國民黨不分區立委韓國瑜當立法院長，如果屆時國民黨及民眾黨有共同支持的人選，她對於這樣的合作樂觀其成。

媒體追問，國民黨2024競選發言人凌濤昨批民眾黨總統候選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊是無法下架民進黨罪魁禍首，是否影響國民黨與民眾黨在國會合作？

王鴻薇回應，相信這樣的說法本身帶有情緒，但未來兩黨合作，應站在國家利益在政黨利益之上，政黨利益高於個人利益的立場，她認為個人情緒不至於影響大格局的合作。

至於是否會擔心民眾黨選擇與民進黨合作，支持游錫堃？王鴻薇說，不無可能，因為民眾黨從沒說過一定會跟國民黨合作，但要擔任立法院長，必須獲過半數立委支持，對國民黨而言，一定會全力爭取跟民眾黨合作。