彰化台61線伸港鄉路段今天凌晨4點半，1輛滿載砂石的砂石車疑失控翻覆，車抖內的砂石全部傾倒而出，警消獲報到場將受傷的駕駛及乘客送醫，所幸經治療後均無大礙。 （警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化台61線伸港鄉路段今天凌晨4點半，1輛滿載砂石的砂石車疑失控翻覆，車抖內的砂石全部傾倒而出，翻覆的砂石車滑行近百公尺才停住，整個路面宛如砂石瀑布般，警消獲報到場將受傷的駕駛及乘客送醫，所幸經治療後均無大礙。

這起事故發生在伸港鄉台61線南下163公里台中與彰化伸港鄉交界處，蔡姓司機行經該路段時，疑似有高低落差造成失控打滑，整輛車竟翻覆，導致路面布滿砂石，南下車道全線封閉，事故故里從凌晨持續到至今。

警消獲報到場時，砂石車2名男女傷者已在路邊待援，蔡姓司機頭部撕裂傷，女性乘客則有胸口疼痛、肢體擦傷，現場經簡單包紮止血後，火速送往童綜合醫院治療。

警方到場時將南下車道全線封閉，由工程人員協助清理路面，因天色昏暗後方原本停等的2輛汽車又遭追撞，警方初步調查，是後方駕駛因撿拾東西不慎誤踩油門追撞前車，所幸無人受傷。

彰化工務段清理道路中，由台中市警察局烏日分局、清水分局協助南下車道封閉並引導車流下平面道路，預估下午1點開放通行，至於這起砂石車翻覆意外的事故發生原因，仍有待警方後續調查釐清。