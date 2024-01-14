新的一年，許多人都希望迎來好運，《新浪網》運勢專欄點名5生肖2024年能鹹魚翻身，從困頓中崛起，成為眾人矚目的焦點，不僅事業、財運一飛沖天，桃花也朵朵開。

▍生肖猴

屬猴的人在新的一年春風得意、好運連連，能機智敏捷地抓住機會，不僅事業如日中天，也將迎來財運高峰期，就連愛情運勢也悄悄來報到，能遇見良緣，共創美好的未來。

▍生肖兔

屬兔的人個性溫和有禮，讓人很有親切感，過去的努力在新的一年終將獲得回報，事業上取得突破性的發展，財運也會隨之而來，過上更富裕的生活，愛情方面則有機會遇見良緣。

▍生肖蛇

屬蛇的人聰明睿智，能第一時間抓住機會，在事業上取得新的突破和成就，創造更多的財富。此外，有機會遇到志同道合的夥伴，積極拓展人脈和資源，也能結識知心的另一半。

▍生肖牛

屬牛的人勤奮踏實，會自發性地朝著目標前進，新的一年除了事業飛黃騰達，財運也將隨之而來，同時還能收獲美好的愛情，創造更加美好的未來。

▍生肖豬

屬豬的人個性豁達、樂觀向上，能積極面對生活中的種種挑戰和困難，新的一年能獲得財神眷顧，事業和財運一飛沖天，為自己的人生打下堅實的基礎，也有機會遇到心有靈犀的另一半。