台灣盛產甘藷（地瓜），無論哪個季節都能享受到它的好風味，但有時外觀的一些變化常會讓人疑惑是否還能吃？對此，農糧署特別整理出地瓜的賞味指南，其中放到萌芽、切開後流乳汁仍可食用；一旦發現有「小黑洞」或發霉的情況，則應直接丟棄。此外，雖然地瓜本身營養價值高，但攝入時仍要注意3件事，包含採取代性吃法、宜以原形為主，以及地瓜乾、炸地瓜或地瓜球等少碰為妙。

農糧署在臉書「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，全台普遍種植，一年四季都可以吃到新鮮的地瓜，主要產季在每年12月到隔年3月，以雲林、彰化、台南為主要產地，依品種不同，其塊根的外型、皮色、肉色也大不相同。此外，想吃到好吃的地瓜，應掌握以下4大賞味指南：

1、放到萌芽：貯藏在高溫、高濕的環境下，容易因呼吸作用旺盛促進萌發新芽（約3～4天），萌芽會使水分、澱粉含量下降，從而影響口感、甜度和流失營養，但剝除萌芽部位後仍可食用。

2、切開後流乳汁：地瓜流出的乳汁含有大量多酚類抗氧化物質，接觸空氣後呈現黑色。但這情況對健康沒有影響可食用。

3、有「小黑洞」（臭香）：甘藷蟻象在表皮產卵，孵化後幼蟲會鑽食藷肉，導致發黑、木質褐化發出惡臭。所以食用前應觀察是否有小黑洞、惡臭、苦味等，不可食用。

4、發霉：傷口感染真菌類病害，有凹陷圓褐色病斑，有白色菌絲，菌絲可能深入內部，而腐爛發臭。所以食用前應觀察，若有發霉、腐爛及臭味，皆不可食用。

另外，雖然地瓜本身營養不錯，但營養師劉素櫻過去在臉書專頁「營養師Stella」發文提醒，地瓜和白米飯同屬於富含澱粉的食物，所以吃地瓜時最好採「取代性吃法」，也就是用地瓜來取代原本要吃的米飯；若是作為餐間點心來吃時，宜以「原形」為主，並控制好地瓜的攝取量。至於地瓜乾、炸地瓜或地瓜球等以地瓜為主的點心零食，往往伴隨大量的油脂和糖，建議視為垃圾食物，少吃為宜。