百萬YouTuber「愛莉莎莎」先前曾表態2024總統大選支持民眾黨候選人柯文哲，選前之夜更現身凱道力挺，面對這次惜敗她也發文感嘆「真的盡我的全力了」；然而，她在社群轉發多段監票團隊的影片質疑，多個開票所違反開票程序，不過因她在文中提及「作票」引起部分網友不滿，事後緊急道歉，此外她提用透明箱投票，也讓票務員忍不住反擊。

愛莉莎莎13日晚間在IG限時動態轉發多則影片，質疑多個開票所違反開票程序，更直言「我輸得起，但因為作票才輸我真的無法喔…原來投票箱內層都藏一堆票？」遭到部分網友砲轟，沒多久後她也發文致歉「『作票』一詞用詞過當了抱歉，用『不符合開票程序及諸多開票錯誤』比較合適，畢竟有沒有作票，我們已經無法查證，只能從下次選舉中更注意」。

愛莉莎莎因作票一詞引發部分網友不滿，事後發文道歉。（圖／愛莉莎莎IG）

此外，愛莉莎莎建議未來要用透明壓克力箱；對此，多名自稱本屆選務人員的網友分別提出幾點反擊「選務人員每個人派系不同」、「現場有各黨的人監票」、「紙板會拿起來檢查」、「透明壓克力票匭違反秘密投票」、「選票未規定要不要折」等，也直言：「只能說要做票難度之高，我根本不知道要怎麼做」不過也有其他選務員提到：「整票一次唱或整票不唱票，純粹是主管想偷懶」、「有這種理票的行為真的很不應該！因為確實是不符合開票程序的」。

愛莉莎莎質疑投票箱有夾層。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

愛莉莎莎建議未來要用透明壓克力箱一事遭網友反擊。（圖／翻攝自PTT）