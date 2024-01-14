現今是智慧型手機頻繁推出的新時代，「公共電話」是否還有人會使用？一名網友日前在網路PO出一張照片，畫面顯示是一組懷舊投幣式的公共電話，他表示，他們以前當兵時，都用這種電話打回家裡，然後再請家裡付費。貼文發布後，頓時喚醒眾多網友塵封的回憶，直說「好懷念唷」。

一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」張貼照片，他表示：「當兵時都用這種電話打回家，然後叫家裡付費，現在有錢了，不用再叫家裡付費了。」照片裡顯示，牆上掛著一組懷舊投幣式的公共電話，不過由於縣現在已經十分罕見，貼文曝光後，瞬間掀起眾多網友的回憶殺。

對此，有網友指出，「那時候剛入伍第一天，班長還要求大家排隊打電話給家裡報平安，一群菜鳥在那邊排隊等打電話，想起來就很好笑」、「我下部隊也打過108（受話方付費），那時防區只有2支電話卡式的公用電話，假日要打還要排隊，好在我連部到據點，會經過那公用電話設置的地方，我利用老兵去買東西時，打電話回家」。

也有網友留言表示：「這東西有方法可以打免費電話，連對方都不用付費！」、「我活到現在才知道這電話可以不用自己付費」、「阿榮打這支打到兵當不完」、「國小的時候學校正門走廊上有這個電話，有次下課時因為好奇按了紅色那個按鈕，結果過不久就有警車停在學校門口，那時候我以為我要被抓走了，差點嚇尿」。