有「宜蘭小歐洲」美稱的三星鄉安農溪畔落羽松秘境，周圍綠意盎然、風景秀麗，13日下午3時許有網友發現草地上竟然停了一輛休旅車，試著口頭制止，對方竟裝作沒聽到，無奈的PO上臉書。水利署第一河川分署表示，依《水利法》可處行為人2500元以上5萬元以下罰鍰。

安農溪原稱為電火溪，長度約17.2公里，流經三星鄉精華區域，提供三星鄉及下游鄉鎮農業灌溉所需水源，被視為三星鄉的「生命之河」，其充沛水源亦適合泛舟，此外隨著整治及分洪堰風景區的建成，堤防沿線鋪設自行車道與水域綠帶公園，是一條兼具水力發電、灌溉與觀光遊憩功能的河川。

昨日有網友發現民眾將車子開上草坪，無奈PO文表示，「露營就算了，在安農溪的草地上已經有人把車開上去了，不知道是不是外地人？」因PO文者剛好在對岸，距離太遠拍不到車牌，也無法檢舉，他有試著口頭制止，但對方裝作沒聽到，怒批「有些人的水準真的很差」。

該PO文下方網友們紛紛留言，「其實都有公告勿露營，可報警處理」、「這草皮都是有在維護的耶」、「很欠罵耶」、「這些人真的很扯！沒有相關單位出面管理制止嗎」、「外地客都把車開上去草皮」、「太過分了」等，希望下次有人發現可直接報警，以免大家有樣學樣，讓越來越多人把車行駛在草坪上。

第一河川分署長董志剛表示，可依水利法第93-3條第3款規定，「違反第七十八條第六款規定，在指定通路外行駛車輛」，可處新2500元以上5萬元以下罰鍰。若民眾要檢舉，須提供詳細的時間及地點，且照片要拍到清楚可辨識的車號或行為人臉孔，建議可用時光相機的功能拍照，就會顯示時間和座標。