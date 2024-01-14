大陸「微博之夜」昨（13日）在北京舉行，現場星光熠熠，新疆女神迪麗熱巴獲得「微博年度質感演員」，另一位拿到此獎的男演員則是吳磊，兩人一起上台受獎，吳磊看見迪麗熱巴提著巨大的裙襬還要拿獎盃，忍不住幫她先拿著獎盃，等到下台後，迪麗熱巴被人攙扶後，他逕自「順走獎盃」離開，迪麗熱巴發現後也驚呼：「獎盃別跑」，這段逗趣的互動笑翻不少網友。

迪麗熱巴與吳磊主演2021年古裝劇《長歌行》，深受不少觀眾喜愛，兩人也因為出演這部戲而得到「微博年度質感演員」，他們上台領獎時，迪麗熱巴先是因腳滑不小心驚呼了一下，逗趣的表情全被拍，接著發表得獎感言，「很開心微博之夜可以頒發給我這個榮譽，也很開心跟大家更多了分享了我的生活與工作，每次發微博時都可以感受到粉絲與網友們的支持、陪伴與鼓勵，希望在新的一年大家都能成為更好的自己。」

迪麗熱巴致詞完、得到獎盃後，拖著沉重的裙襬，與吳磊一起下台，吳磊見迪麗熱巴提著巨大的裙襬還要拿獎盃，忍不住接過她的獎盃讓她可以好好走路，下台後迪麗熱巴被工作人員攙扶，沒想到吳磊竟直接把獎盃拿走，忘記歸還迪麗熱巴，她發現後急忙向吳磊追回獎盃，這段影片曝光後，有網友幫迪麗熱巴配文：「獎盃別跑，差點白來」等字句，笑翻不少人。