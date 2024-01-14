【全程影音】侯康桃園造勢！嗆賴清德喊「這句」無資格選總統 韓國瑜「神比喻」：集中選票政黨輪替 @ChinaTimes

2024總統大選由民進黨候選人賴清德勝選，立委方面則是國民黨拿下最多席次。前高雄市長韓國瑜昨(13日)深夜在臉書發文表示，非常遺憾差一點就可以完成第四次政黨輪替，致上我們最深的歉意，雖然未能完成「政黨要輪替」的目標，但絕對不會放棄我們的初心。該篇文曝光後引發網友湧入留言，其中有不少人都說「韓院長加油」、「給我一個立法院長韓國瑜」、「韓院長加油！期待您在國會的表現」。

韓國瑜發文談到，這是一場光榮的選戰，感謝侯友宜市長、趙少康董事長這次挺身而出、凝聚人心，也為一路上給予我們堅定支持與無限期望的好朋友們致上我們最深的歉意，政府要廉能、台灣要和平，依然是我們努力前行、全力奮鬥的未來，雖然未能贏得這場光榮的戰役，我們相信，只要能夠朝向一個廉能、和平、團結的中華民國邁進。

有不少網友則是湧入韓國瑜的貼文底下留言，已有超過2200則，不少人都表示「請給我們一個立法院長韓國瑜」、「支持韓國瑜當立法院院長」、「大力監督他們」、「最重要的是你一定要當上立法院長」、「期盼你能當上立委龍頭監督執政黨」。