台中市國民黨籍前立委顏寬恒復仇成功，如願奪回第二選區地盤，再度重返國會，顏寬恒今天一早進行謝票受訪時指出，2月1日立委報到後，台中捷運藍線是第一個要推動的課題，會要求行政院盡速通過，也期許在野無私合作，才能發揮制衡執政黨最大功能。

顏寬恒指出，市長盧秀燕市政推動深受民意認定，台中市從2席立委變成8席，顯見市民已厭倦政治惡鬥，未來會聯合所有委員爭取更多預算；尤其台中市近年來政大建設遭阻攔，無法得到中央補助，人民都看在眼裡，才會在選舉中做出決定。

顏寬恒強調，2月1日立法院報到後，第一個任務就是要求盡速通過台中捷運藍線，藍線在行政院已擱置8個月，跟高雄差異很大，大家都很清楚，這是一個政治干涉，選舉期間，執政黨不願讓台中的成績被看到，刻意擱置，嚴重損害台中市民的權益。此消息一傳出，也令許多台中市民相當開心。

顏寬恒提到，這次執政黨未過半，立委也是，代表執政黨的作為是被民眾厭惡的，民眾期待是一個嶄新的政局，國會現在是代表人民聲音，在野一定要無私合作，才能發揮制衡執政黨的最大功能。

針對這次復仇成功，顏寬恒指出，每一次選舉都有不同狀況，他會深刻把失敗經驗記取下來，做得好的部分會擴大，以符合民眾期待；民生議題包括高房價、低薪，每人都感受很大或身受其害，他沒有空軍，一直以來以在地穩扎穩打經驗獲人民支持，這屆雖沒當立委，但這次卻獲人民肯定，他真的很感動，「沒有最好只有更好」，這是他對自己的期許。