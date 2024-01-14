Damn that looked nasty… I hope Carmelo Hayes and Austin Theory are ok.. 🙏🏽 #SmackDown pic.twitter.com/VJ106YpnoE — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) January 13, 2024

I think Austin Theory might have got hurt for sure. Carmelo Hayes can't quite tell if his head is hitting Theory or not.

Just OW. Hope both @_Theory1 and @Carmelo_WWE are alright!#Samckdown pic.twitter.com/lYnOmFT24r — ✮EWZine✮(Or maybe just X) (@TheEWZine) January 13, 2024

美國職業摔角WWE比賽出現駭人鏡頭，在SmackDown的一場比賽，希爾瑞（Austin Theory）在角柱對海耶斯（Carmelo Hayes）使出「西班牙飛翔」，但是施招有些不順，導致希爾瑞自己頭頸部直接觸地，兩人頭部似乎有相撞，海耶斯也受到意外的傷害。裁判緊急過來檢查兩人，並且當場喊停了比賽。事後WWE官方更新希爾瑞與海耶斯的情況，表示他們兩人沒有大礙，只有面部受到挫傷。

「西班牙飛翔」是兩人站穩在角柱上，施招者後空翻以下半身觸地，受招者向前空翻以背部觸地，視覺衝擊很強但不至於受傷。希爾瑞使用的是跳板式出招，直接跳坐在邊繩上，藉由繩索反彈後空翻，這是難度非常高的動作。可能因為受招的海耶斯也是坐著，沒有跟上節奏及時翻過去，導致希爾瑞後翻不完全，幾乎以頸部垂直落下。

希爾瑞先前是WWE力捧的新星，去年讓他在第39屆摔角狂熱大賽對戰約翰希南（John Cena），外界一向對此有疑慮，認為WWE似乎有點捧過頭。

WWE歷來基於安全考量，已經累積一長串的禁招名單，很多是日本選手發明的招式。例如傳奇人物小橋健太發明的「燃燒之槌」，將對手扛在肩上，直接腦袋向下翻摔，危險到受招者都不敢再接第二次，WWE擂台出現過的是修正過的安全版本。另外很多高空技的風險是顯而易見的，WWE也只開放給特別熟練的選手使用。