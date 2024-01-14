總統大選落幕，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬票6019票、40.05％得票率勝出，但在國會方面卻未能過半，藍綠席次僅差1席，面臨朝小野大局面。對此，前總統陳水扁以「過來人」身份說道，期許賴政府低頭謙卑、包容團結，民眾黨作為關鍵少數，不應逢賴必反，國民黨身也不該是為反對而反對的破壞力量。

陳水扁今天上午指出，恭喜民進黨提名正副總統候選人賴清德、蕭美琴，破除「八年魔咒」，高票當選台灣第5任民選總統；感謝台灣人民用愛與選票，選出最值得信賴的賴蕭配出任國家領導人，來穩定美中台三方長遠的友誼關係，這是台灣的最佳選擇。

陳水扁表示，期許未來的賴政府，面對在野黨佔多數的國會，更應低頭謙卑，包容團結，才能壯大台灣。

他也向在野黨喊話，民眾黨做為台灣最具影響力的關鍵少數，尤應以國家利益、人民福祉為最優先，而非逢賴必反；國民黨重回國會的最大黨，責任重大，希望扮演國會強而有力的監督，而非為反對而反對的破壞力量，「激烈選戰的結束，團結台灣的開始！」