日本對賴清德當選表達祝賀之意。大陸駐日本使館發言人發表聲明稱，此舉違反一中原則及中日四個政治文件精神，對此已向日方提出嚴正交涉，並呼籲不向台獨勢力發出任何錯誤訊號。

日本外務省發表新聞稿表示，日本政府對於台灣民主選舉圓滿舉行，以及當選的賴清德表達祝賀之意；希望台灣相關問題能夠透過對話和平解決，並期待維持區域和平穩定。

對此，大陸駐日本使館發言人表示，日本外相公然祝賀的做法嚴重干涉中國內政，嚴重違反一中原則，嚴重違背中日四個政治文件精神。「我們對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。」

大陸駐日本使館發言人稱，台灣是中方的台灣，台灣地區選舉是中方內部事務。一中原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。

大陸駐日本使館發言人還稱，嚴肅敦促日方深刻反省侵台歷史，切實恪守在台灣問題上所作承諾，不向台獨勢力發出任何錯誤訊號，不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾。