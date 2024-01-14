宜蘭的太平山國家森林遊樂區是北台灣知名的旅遊景點，林業及自然保育署宜蘭分署特別整理2024年春節旅遊攻略。（林業及自然保育署宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭的太平山國家森林遊樂區是北台灣知名的旅遊景點，林業及自然保育署宜蘭分署特別整理2024年春節旅遊攻略，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、原太平山俱樂部導覽、車潮總量管制措施等資訊；最重要的是每年除夕夜2月9日為園區全年唯一公告的休園日，請民眾不要撲空。

太平山遊樂區小年夜2月8日將除舊布新大掃除，因此上午4時開園、中午12時全區休園，至大年初一2月10日上午8時才會開園；大年初二到初五2月11日至14日每日上午4時開園，晚上8時休園。

提醒民眾，因應小年夜提早休園，當日蹦蹦車往茂興懷舊步道的末班車為上午10時30分、返程班次為中午12時；原太平山俱樂部最後導覽場次為上午10時50分，太平山莊及翠峰山屋午餐時段不供餐，鳩之澤溫泉最後售票時間為上午11時30分，國光客運僅行駛至鳩之澤為止，返程提前於中午12時由鳩之澤發車。

蹦蹦車大年初一配合園區上午8時開園，因此現場售票延至上午9時開始，首班車為上午9時30分、末班車下午2時30分；大年初二起，則恢復上午7時現場開始售票，即首班車上午7時30分，末班車下午2時30分。蹦蹦車每日僅有8班車次，車位有限，僅能現場購票，民眾可上官網查詢售票情形。

另太平山遊樂區不分平假日實施車輛動態總量管制措施，入園車輛上限為1000台，倘入園車輛達1000台，則不讓車輛入園，直至有車輛離園才會放行，以維持區內車輛在1000台內，太平山官網（http://tps.forest.gov.tw/）首頁可關注入園車輛總數。

連假期間，建議民眾可規畫及早入園，以避開上午8時至12時的車潮高峰期，若屆時遇冬季強烈寒流來臨，區內據點有下雪機會，宜蘭分署將啟動區內「宜專一線」及「翠峰景觀道路」雪期動態預警性管制措施，確保遊客用路安全。