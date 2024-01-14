桃園的前市長、副閣揆鄭文燦，14日一早在桃園出席靈鷲山桃園普仁獎頒獎典禮，頒獎給護持小太陽的「大太陽」普仁委員。(蔡依珍攝)

國民黨在桃園揮出全壘打，拿下6席立委，成功收復江山，選前不遺餘力「鎮守」桃園的前市長、副閣揆鄭文燦，14日一早在桃園出席靈鷲山桃園普仁獎頒獎典禮時，面對媒體詢問桃園立委選舉結果看法，他不願多談，委婉表示：「今天以普仁獎為主。」即快步離去。

桃園立委藍6席全拿，鄭文燦出席桃園活動這麼說。

靈鷲山桃園普仁獎頒獎典禮14日在桃園高中舉行，表揚143位品德優秀的「小太陽」和護持小太陽的「大太陽」普仁委員，鄭文燦表示，靈鷲山與桃園特別有緣，每年水陸大法會都在桃園巨蛋舉辦，近30年沒中斷，與桃園結緣深。

鄭文燦說，他每年都會參加普仁獎頒獎典禮，深刻了解靈鷲山的理念是生命教育和品德教育，他認為每個人都不該有分別心，每個「小太陽」都是種子，只要給他充分的陽光、土壤跟養分，都可以發芽長成大樹，展現無限可能，希望「小太陽」都能找到人生的價值，他也感謝「大太陽」來自個人、社團或企業主的聚沙成塔，讓善心、善願變成善行，這些支持、付出，相信每位「小太陽」都能夠感受得到，未來回饋社會。