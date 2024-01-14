2024總統大選由民進黨候選人賴清德當選，房地產專家何世昌昨天在總統大選開票後2小時突然吐露真心話，「先別管誰當選總統了，現在不買房，明年就後悔」，引起網友討論。

昨天總統大選下午4時起開票後，民進黨候選人賴清德票數一直穩定領先其他兩位候選人，最後以4成得票率當選總統，馨傳不動產智庫執行長何世昌昨晚在臉書發文，「今日真心話，現在不買房，明年就後悔，先別管誰當選總統了，趕快去買房子先」。

貼文一PO出馬上引起網友共鳴，「選了一堆土地的主人，然後一堆破殼小雞高喊居住正義，笑死人」、「今日最佳標」、「最大的房市利空，消失了」、「實話總是這樣，多房族開趴囉」。

何世昌先前表示，由於前一波2014年下半年到2017年末房市空頭的教訓，使得一線品牌建商審慎警戒，在2022年末普遍預估2023年市場不樂觀，所以減量推案、甚至不推案。孰料，2023年市況並沒有預期的那麼悲觀，品牌建商的房子反而因推太少而未能滿足市場需求，可能為2024年房市景氣埋下伏筆，直言「可以預見的，一線品牌建商2024年推案量將快速放大、放大、再放大，大到比我的腰圍還要大。」