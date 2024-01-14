新北市長侯友宜今(14)日至三鶯線三峽機廠視察。（劉瑋晴攝）

新北捷運三環六線繼「四年完成三線」後，捷運局第一條自辦的捷運三鶯線在2023年12月完成全線14.3公里的合龍作業，預計2024年底列車可於優先路段（橫溪站至鶯歌車站）進行動態測試。市長侯友宜今（14）日至三鶯線三峽機廠視察，他表示現在是最好的時間點，希望工程不要延誤，預估2025年底能把列車測試做完提早通車。

2024總統大選結果揭曉，國民黨的侯友宜敗選，14日侯友宜（見圖）回鍋新北市府，視察新北捷運三鶯線三峽機廠工程進度。（陳怡誠攝）

2023年底完成全線合龍，象徵全線主體結構完成、全線連通。（劉瑋晴攝）

新北市長侯友宜表示，三鶯線於去年年底完成全線合龍，象徵全線主體結構完成、全線連通，後續軌道及機電系統施工不會中斷，且無須占用道路，將以完成「軌道」、「電力」及「列車行駛」，三大方向推動機電工程。

除了瞭解工程進度之外，侯友宜表示，往後三鶯線再銜接桃園綠線，更便捷北北桃捷運路網，也勉勵施工團隊齊心齊力、如期如質完成施工，三鶯線在疫情及通貨膨脹下，侯友宜很感謝市政都沒有懈怠，依然往前推進也在逐步完成中，希望這條線一樣可以在他任內完成。

侯友宜指出，優先測試路段（LB04橫溪站至LB08鶯歌車站），今年10月將完成軌道鋪設，11月第三軌供電完成，接續 6組列車上線測試，提前啟動機電系統測試調校，以縮短整體工進。

新北捷運局長李政安指出，列車於優先測試路段上線測試後，將進行全線動態、系統整合測試及穩定性測試，在2025年測試達標後即可完工，期盼在安全無虞下通車。通車後三峽鶯歌地區市民至雙北市中心通勤時間將減少20分鐘，可通達雙北捷運路網每個角落，有效提升地區可及性。