民進黨副總統賴清德昨（13）日以558萬票當選下屆總統，美國總統拜登被問到此事時，僅表示「不支持獨立」，美國知名兩岸關係學者葛來儀（Bonnie Glaser）評論，在這特定時刻重申美國長久以來的立場，是要降低北京潛在的強烈反應。

賴清德勝選後，拜登昨日從白宮啟程前往大衛營前，被記者問到台灣大選結果時，僅表示「我們不支持獨立」。

He's not allowed to.



Biden asked about Taiwan “We do not support independence” pic.twitter.com/5Aid7E7Nzy — 🇺🇲Salty Texan (@texan_maga) January 13, 2024

Before leaving to Camp David President Biden was asked on his thoughts about the Taiwan election and he said: “We do not support independence.” pic.twitter.com/4ZSM5Lo0QS — Cristina Corujo (@cristina_corujo) January 13, 2024

「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀接受德國之聲專訪時，被問及拜登此句話何意時，葛來儀表示，這是美國長期以來的一貫政策，不支持台灣獨立，在這個特定時刻重申，是為了要降低北京可能的強烈反應。

美國兩岸專家葛來儀13日接受德國之聲專訪，被問及拜登「不支持獨立」的意思，她認為是為了要降低北京可能的強烈反應。

美媒也評論，拜登此番話意在平息北京的擔憂，北京希望賴清德不會勝選。

葛來儀也被問及解放軍對台灣的軍事施壓是否將趨於緩和，她直言不認為事態會趨緩，認為北京將持續軍事及經濟施壓。葛來儀不預期北京將在近期動武，認為北京將持續專注於國內的經濟、軍隊貪腐問題，不希望現階段冒著對台動武的風險。

不過她也認為，未來4年或是更長遠的時間，北京確實有可能決定是否需要對台動武，但那將部分取決於賴清德對北京及美國的政策，另外也將取決於誰是下一任美國總統。